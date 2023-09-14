Аэропорт Кольцово получил новые скорости мобильного интернета

МТС развернула обновлённую сеть сотовой связи на территории международного аэропорта Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС, цифровая экосистема, развернула обновлённую сеть сотовой связи на территории международного аэропорта Кольцово. Активное строительство и запуск новых базовых станций МТС позволили увеличить скорость передачи данных в три раза в терминале внутренних авиалиний, грузовом терминале и VIP-терминале, и перроне аэродрома.

МТС реализовала как indoor-покрытие внутри пассажирского терминала внутренних авиалиний, так и обеспечила быстрый и удобный доступ в сеть на лётном поле. Для реализации данного проекта специалисты компании разработали сложное техническое решение, которое смогло обеспечить качественные цифровые сервисы во всех внутренних помещениях, изолированных от сигнала снаружи здания.

Для того, чтобы обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом авиапутешественников, МТС установила новую антенную сеть, проложила дополнительные волоконно-оптические линии связи и провела рефарминг частоты 2100 МГц. Ранее эту частоту использовала базовая станция стандарта 3G. Сейчас она используется в современном стандарте LTE, что позволило увеличить ёмкость сети и повысить скорость передачи данных.

- Екатеринбург, по данным нашей туристической платформы МТС Travel, является одним из лидеров среди городов России в сфере бизнес-путешествий. В прошлом году воздушная гавань Екатеринбурга обслужила 5,8 миллиона пассажиров. В текущем году по прогнозам эта цифра может вырасти. Мы как оператор также видим все возрастающую нагрузку на нашу сеть, в аэропорту посетители часто проводят время в режиме онлайн. Мы начали работы по обновлению сети вначале года и уже сейчас видим, что средние скорости мобильного интернета достигают 150Мбит/с. Это очень хороший показатель, который позволяет пассажирам решить свои «цифровые» задачи в считанные секунды даже в часы пиковых нагрузок, – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В грузовом терминале для работы логистического оборудования, снятия показаний телеметрии, оператор развернул сеть стандарта NB- IoT для интернета вещей. В настоящий момент МТС приступила к строительству indoor-покрытия на территории терминала международных авиалиний, который обеспечивает логистику международных рейсов.