Всего за парты в 2023 году сели около полумиллиона учеников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области 20% школьников обучаются во вторую смену. В Екатеринбурге этот показатель еще выше – 33%. Об этом во время прямой линии «ОТВ-Екатеринбург» заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

- В Столице Урала сейчас строится сразу несколько крупных школ. И демографической ямы по школьникам не планируется. Очень трудно дать прогноз, когда мы сможем победить вторую смену, мы каждый год прирастаем школьниками. Моя задача – поддержать строительство новых объектов и ремонт старых объектов, - пояснил Биктуганов.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области в первый класс пошли 60 тысяч первоклашек. Всего за парты в 2023 году сели около полумиллиона учеников. А свои двери открыли больше тысячи школ. Однако планируется, что в этом году построят еще семь новых современных школ.

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