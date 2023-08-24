В Свердловской области в первый класс пойдут 60 тысяч первоклашек

В 2023 году свои двери откроют больше тысячи школ Фото: Олег УКЛАДОВ

Свердловская область подготовилась к новому учебному году. За парты сядут больше полумиллиона учеников. 60 тысяч из них – первоклассники. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

В 2023 году свои двери откроют больше тысячи школ. Все они готовы открыть свои двери. Однако планируется, что в этом году построят еще семь новых современных школ. Они появятся в Екатеринбурге, Серове, Верхней Пышме, Красноуфимском и Белоярском районах. В них смогут обучаться 6,1 тысячи детей.

- Также к Дню знаний завершен капитальный ремонт в 10 школах в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Асбесте, в поселке городского типа Арти, в селах Ильинское, Бараба, Городище, Липовское, Дерябино. До конца 2023 года капитально отремонтируют еще 19 школ, - отметили в областном правительстве.

Особое внимание сейчас уделяется питанию школьников. К 1 сентября завершилась модернизация в 400 школах региона. Всех ребят обеспечат горячими обедами. А ученики с первого по четвертый класс смогут питаться бесплатно.

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