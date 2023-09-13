Тренеру женской сборной России по биатлону передали квартиру в Екатеринбурге

Тренер получил двухкомнатную квартиру в ЖК «Нескучный сад»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Тренеру женской сборной России по биатлону Михаилу Шашилову передали ключи от новой квартиры в Екатеринбурге. Он получил двухкомнатную квартиру в ЖК «Нескучный сад». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
- Эта квартира - дань уважения, дань благодарности того вклада, который вы сделали. Мы помним зимние Олимпийские игры и те результаты, которые достигли наши спортсмены, – сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
За годы работы Михаил Шашилов воспитал ряд выдающихся спортсменов. Заслуги тренера не раз отмечались губернатором региона Евгением Куйвашевым. В феврале 2022 года мужчина получил знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».
Ранее мэр Алексей Орлов вручил двум екатеринбургским семьям ключи от новых квартир. Ранее свердловчане жили в аварийных домах.
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