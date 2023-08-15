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НовостиОбщество15 августа 2023 8:54

Мэр Алексей Орлов вручил двум екатеринбургским семьям ключи от новых квартир

Ранее свердловчане жили в аварийных домах
Дарья ЧИПУРИНА
Молодым семьям передали ключи от двухкомнатных квартир в новостройке на Савкова, 17б

Молодым семьям передали ключи от двухкомнатных квартир в новостройке на Савкова, 17б

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов передал ключи от новых квартир двум семьям. Церемония вручения прошла 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Молодым семьям передали ключи от двухкомнатных квартир в новостройке на Савкова, 17б. Их переселили из аварийного дома. Семейство Петуховых переехали из поселка Северка, Маскины раньше жили на улице Севастопольской.

- Только за последние четыре года было снесено порядка 70 ветхих и аварийных домов, более 1400 семей за счет средств городского бюджета улучшили жилищные условия, и эту работу мы будем продолжать, – отметил градоначальник.

Сейчас администрация города проводит серьезную работу по расселению жителей аварийных и ветхих домов. В 2023 году в Екатеринбурге снесут 20 домов. Их жители получат ключи от новых квартир.

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