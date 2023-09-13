В Екатеринбурге пройдет международный кинофестиваль Beat Film Festival

Зрители смогут увидеть документальные фильмы Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в Екатеринбурге с 24 сентября по 4 октября. В программу отобрали восемь фильмов: «Линч/Оз», «32 звука», «Меня зовут Альфред Хичкок», «Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор» , «Студия 54» , «Рай», «Сны отеля Челси» и «По волнам: искусство звука в кино». Фестиваль появился еще в 2010 году. Его основатели - Кирилл Сорокин и Алена Бочарова. По словам организаторов, миссия фестиваля — привлечь широкую аудиторию к просмотру документальных фильмов. - За годы своего существования фестиваль превратился в масштабное культурное событие, которое знакомит горожан c лучшими образцами современного документального кино - сообщают организаторы на сайте Beat Film Festival.