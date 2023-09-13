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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 7:12

В Лабытнанги футбольные ворота упали на мальчика

Футбольные ворота упали на первоклассника
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Инцидентом занимается региональный СКР

Инцидентом занимается региональный СКР

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет по ЯНАО начал проверку после падения футбольных ворот на 7-летнего мальчика на спортивной площадке комплекса «Арктика» в городе Лабытнанги. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Как полагает следствие, инцидент произошел 10 сентября, ребенку оперативно оказали медицинскую помощь.

- Сейчас состояние пострадавшего ребенка стабильное, удовлетворительное – пишет портал со ссылкой на источник.

Сотрудники регионального СКР устанавливают все обстоятельства ЧП на стадионе.

Напомним, что в Екатеринбурге погибла молодая мама, у которой остался девятимесячный малыш. Женщина упала с 24 этажа во время мытья окон.