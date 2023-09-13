Синоптики объявили НМУ первой степени опасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области.
- Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщили в Уральском гидрометцентре.
По данным синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе ожидаются до 20 часов 15 сентября.
Напомним, ранее мы писали, что дожди в Свердловскую область вернутся к выходным. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Погода при этом сильно не испортится. Температура воздуха с 12 по 15 сентября ожидается ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.
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