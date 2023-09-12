Ближайшие дни дождей в регионе не будет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дожди в Свердловскую область вернутся к выходным. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
- 12-15 сентября существенных осадков не ожидается, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - В последующие дни вероятность дождя увеличится, в субботу, воскресенье 16-17 сентября небольшой кратковременный дождь пройдет местами на Урале, в том числе в Екатеринбурге.
Погода при этом сильно не испортится. Температура воздуха с 12 по 15 сентября ожидается ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.
Ранее мы писали, что в Свердловскую область придет бабье лето. В регионе потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
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