В Каменске-Уральском около пяти тысяч школьников активно занимаются спортом

В Каменске-Уральском больше 4,8 тысяч юных свердловчан активно занимаются физкультурой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменске-Уральском больше 4,8 тысячи юных свердловчан активно занимаются физкультурой. В городе развиваются 33 вида спорта. Такой информацией поделились в пресс-службе мэрии, сообщает KU66.RU.

- Развитие спортивной инфраструктуры будет продолжаться. В ближайших планах – строительство легкоатлетического манежа и плавательного бассейна по соседству со школой № 40, а также строительство картинговой трассы рядом с благоустроенной Набережной – на территории водной станции «Салют», - отметили в администрации города.

В Каменске-Уральском активно возводят новые спортивные учреждения. Например, вскоре в городе откроют центр прогресса бокса «Витязь», спортивный клуб «Ровесник» и дом спорта «Металлист».

Ранее, 1 сентября, в школы Екатеринбурга пошли 60 тысяч первоклассников. Всего за парты в новом учебном году сели больше полумиллиона учеников.

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