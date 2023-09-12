Убийце из парка УрГУПС запросили пожизненный срок

Закиров уже был судим за убийство Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге огласят приговор 44-летнему рецидивисту Руслану Закирову. По версии следствия, вечером 13 июня 2022 года Закиров убил мужчину в парке УрГУПС, а также ранил еще одного человека. Согласно картотеке Свердловского областного суда, Закирова также обвиняют в двух эпизодах разбойного нападения.

- Государственный обвинитель запросил для Закирова наказание в виде пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе суда.

Руслан Закиров уже был судим за убийство в 2003 году. В общей сложности он провел за решеткой 15 лет.

- Я рыбачил, - говорил ранее в суде Руслан Закиров. - У меня ножей никогда не было, я был с удочкой. Вы же сами все знаете. Да, я был судим. Что произошло в парке? Я не знаю.