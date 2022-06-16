«Я рыбачил!»: обвиняемый в убийстве в парке УрГУПСа рассказал свою версию случившегося

В ночь на 14 июня пьяный рецидивист набросился на пожилого рыбака Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 43-летний рецидивист Руслан Закиров рассказал свою версию об убийстве в парке УрГУПСа, которое произошло на минувших выходных. В ночь на 13 июня пьяный рецидивист набросился на пожилого рыбака, а после нанес смертельное ранение 39-летнему мужчине, который поспешил вступиться за дедушку. Поиски предполагаемого убийцы заняли два дня, его уже проверили на полиграфе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство».

Как выяснилось, в начале нулевых житель Сортировки уже был судим за убийство. В общей сложности Закиров провел за решеткой порядка 15 лет.

Нападавший переключил свою агрессию на заступившегося Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Нападавший переключил свою агрессию на заступившегося и нанес ему смертельный удар в область шеи и скрылся с места происшествия, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Перед началом заседания Закиров внезапно выдал мини-интервью для прессы. Екатеринбуржец выглядел крайне спокойно и уверенно для человека, которому грозит длительный срок в колонии строгого режима. По его словам, он не причастен к убийству мужчину в парке.

- Я рыбачил, - объяснил Закиров. - У меня ножей никогда не было, я был с удочкой. Вы же сами все знаете. Да, я был судим в 2002 году. Что произошло в парке? Я не знаю.

43-летний житель Сортировки провел в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале нулевых. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователь Алина Жуйкова отметила, что Закиров по месту жительства характеризуется отрицательно. У него нет жены или детей. А по словам соседей, он злоупотребляет алкоголем. Официальной работы у Руслана нет. Сам задержанный попытался опровергнуть этот довод.

- Вообще-то у меня работа есть. Я просто при журналистах назвать ее не могу, - тихо сказал Руслан Закиров. - Я сам пришел в полицию. У меня есть сожительница, у нее двое детей. Загранпаспорта нет, родственников за границей нет.