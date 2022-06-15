Следственный комитет расследует уголовное дело по факту убийства прохожего в парке. Фото: пресс-служба СКР по региону

Полицейские Екатеринбурга 15 июня задержали подозреваемого в кровавой резне, которая произошла вечером 12 числа в парке возле Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, что трагедия произошла в парке около 21 часа. Сюда пришел мужчина с ножом и зарезал прохожего, после чего напал на другого человека. Инцидент произошел возле здания 73/5 по улице Колмогорова. Очевидцы сообщили, что мужчине на вид около 40 лет. 12 июня неизвестный мужчина зарезал ножом гуляющего в парке мужчину.

В тот же день следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга было возбуждено два уголовных дела. Одно по стать "Убийство" (ч.1 ст. 105 УК РФ), второе - "покушение на убийство двух лиц" (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сыщики опросили очевидцев, а также осмотрели место происшествия и записи с камер видеонаблюдения.

Мужчина во время совершения преступления был пьян. Фото: СКР по Свердловской области

- Злоумышленник был задержан вечером 14 июня, после чего для проведения психофизиологического исследования с помощью полиграфа был доставлен в региональное следственное управление СК России, - уточнили в пресс-службе Свердловского следственного комитета. - Он допрошен в качестве подозреваемого. По версии следствия, подозреваемый, находясь в тот вечер в состоянии алкогольного опьянения в городском парке, вступил в конфликт с пожилым мужчиной, рыбачившим на берегу реки, и стал причинять ему телесные повреждения. В этот момент за пожилого гражданина заступился 39-летний местный житель. Однако нападавший переключил свою агрессию на заступившегося и нанёс ему смертельный удар в область шеи. В дальнейшем подозреваемый скрылся с места происшествия.

Задержанному 43 года. Мужчина проживал в районе Сортировочный.

- Предположение о том, что потенциальный преступник уже был судим за аналогичное деяние, подтвердилось, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу - По имеющимся данным, подозреваемый провёл в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов. Тогда в качестве орудия преступления злоумышленник также использовал нож.

В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключении под стражу

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