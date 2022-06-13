В Екатеринбурге мужчина зарезал прохожего в парке

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, вечером 12 июня около 21:00 мужчина, вооруженный ножом, расправился с посетителем парка. Кроме того, преступник нападал на других людей. Произошедший инцидент был в парке на улице Колмогорова, 73/5. Об этом рассказали «КП-Екатеринбург» в городской полиции.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи уже возбудили уголовное дело.

- Следственным отделом по железнодорожному району по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство». Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщает областное СУ СКР.

По словам очевидцев, нападавший мужчина в возрасте около 40 лет. У него среднее телосложение. Он был одет в темную куртку или спортивную кофту. Также свидетели инцидента заметили, что мужчина держал в руках нож с красной рукояткой. Прибывшие на место полицейские проводят все необходимые проверки по факту случившегося.