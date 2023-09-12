На Урале хозяйка собаки, напавшей на ребенка, заплатит больше 50 тысяч

Ребенок после нападения собаки получил рваные раны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Лая Пригородного района 30 мая на 10-летнего мальчика, гулявшего с другом у водоема после школы, напала собака. С рваными ранами ребенок был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи врачи отпустили его домой.

- По результатам проверки прокуратура в Пригородный районный суд направила исковое заявление о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего и его матери, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с хозяйки собаки в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей и 5 тысяч рублей в пользу мамы мальчика.

Кроме того, следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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