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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 10:07

На Урале хозяйка собаки, напавшей на ребенка, заплатит больше 50 тысяч

На Урале мальчику, на которого напала собака, выплатят больше 50 тысяч
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ребенок после нападения собаки получил рваные раны

Ребенок после нападения собаки получил рваные раны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Лая Пригородного района 30 мая на 10-летнего мальчика, гулявшего с другом у водоема после школы, напала собака. С рваными ранами ребенок был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи врачи отпустили его домой.

- По результатам проверки прокуратура в Пригородный районный суд направила исковое заявление о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего и его матери, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Пригородный районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с хозяйки собаки в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей и 5 тысяч рублей в пользу мамы мальчика.

Кроме того, следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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