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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 9:47

В Екатеринбурге завершилось расследование убийства у жд/вокзала

Владимиру Власову грозит до 15 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
В убийстве обвиняют Владимира Власова

В убийстве обвиняют Владимира Власова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 50-летнего Владимира Власова. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, мужчину обвиняют в убийстве 42-летнего друга Николая. Трагедия произошла рядом с железнодорожным вокзалом 3 мая. Власов несколько раз выстрелил в мужчину из пистолета.

- На почве ссоры подозреваемый вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрел в своего оппонента, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области. - В результате потерпевшему было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю и его смерть на месте происшествия.

Напомним, что на время следствия Власова оставили под домашним арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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