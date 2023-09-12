Пассажирам севшего под Новосибирском самолета выплатят по 100 тысяч за испуг

Сергей Скуратов рассказал об экстренной посадке самолета под Новосибирском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждому пассажиру лайнера А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Сочи в Омск, выплатят по 100 тысяч рублей в качестве компенсации за испуг. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

- Мы направили техническую бригаду авиакомпании «Уральские авиалинии» в этот район. Перевозчики уехали, которые будут работать с пассажирами. Договорились со страховой компанией. Каждому будет выплачено по 100 тысяч рублей, как компенсация за испуг.

Пассажиров вывезут с места посадки самолета, которое расположено в 180 километрах от Новосибирска в Омск на электричках, где выделят отдельные вагоны.

Напомним, что самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в районе села Каменка. На борту находится 161 пассажир, никто не пострадал. Посадка прошла благополучно. Причиной посадки стал отказ гидросистемы.