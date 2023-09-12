Пассажиров самолета, экстренно севшего под Новосибирском, доставят в Омск

Фото: скриншот с видео

Пассажиров экстренно севшего самолета «Уральских авиалиний» доставили в пункт временного размещения - в Дом культуры села Убинское. Позже они будут доставлены в Омск, сообщили в авиакомпании.

- На борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Самолет совершил аварийную посадку утром 12 сентября на грунт в районе села Каменки. Как сообщала BAZA, перед посадкой он подавал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы. Самолет планировал совершить посадку в аэропорту Новосибирска, но вскоре он пропал с радаров.

С пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб.

Западно-Сибирская и Уральская транспортная прокуратура проводят проверку.

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