Опубликовано первое фото самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском

Самолет сел в поле в 180 километрах от Новосибирска. Фото: прокуратура Новосибирской области

12 сентября в 9 часов 44 минуты (5:44 по Москве) в Убинском районе Новосибирской области пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», который летел рейсом «Сои – Омск», экстренно сел на грунт возле населенного пункта Каменка. Самолет приземлился в 180 километрах в от Новосибирска.

На борту лайнера А320 находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа. Все живы, пассажиров разместили в ближайшем населенном пункте.

По предварительным данным, никому медицинская помощь не потребовалась.

Прокуратура Новосибирской области опубликовала фото самолета, севшего в Новосибирской области. На воздушном судне видны повреждения, однако, следов огня нет. По предварительным данным. Причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы.

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