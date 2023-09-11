В селе Горки Свердловской области построят новый мост вместо аварийного

В селе Горки построят новый мост вместо аварийного. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В селе Горки построят новый мост вместо аварийного по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к лету 2024 года. О замене моста местные жители просили с 2022 года.

Старый деревянный мост через реку Ляга соединял части села, в котором живут восемьсот человек. Им долгое время пользовались, но и капитальный ремонт там не делали. Его деревянный настил прогнил, опоры расшатались и передвигаться по нему стало опасно.

- На сегодняшний день строители смонтировали временные объездные пути, разобрали старый деревянный мост, забили все сваи для нового строения. Сейчас полным ходом идёт армирование опор и бетонирование других конструкций моста, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Полная стоимость новой железобетонной опоры составляет 97 миллионов рублей. Работы по возведению моста начались весной, их ведёт компания АО «МЕЛИОСТРОЙ» Строительство планируется закончить до 1 июня 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru