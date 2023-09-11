Скандальный бар в центре Екатеринбурга неожиданно закрылся

Скандально известный своими шумными вечеринками бар в Екатеринбурге неожиданно закрылся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандально известный своими шумными вечеринками бар в Екатеринбурге неожиданно закрылся. В «Че почем» недоступен телефон, а в онлайн картах появилось сообщение, что заведение закрыто. Бар находился в Доме печати на проспекте Ленина, 49.

В социальных сетях бара никакой информации о закрытии нет, а последний пост вышел еще в начале мая. «КП-Екатеринбург» связалась с представителем заведения, однако на момент публикации ответа не поступило.

Буквально в апреле этого года заведение отпраздновало свой второй день рождения.

Скандально известный бар «Че почем», который открылся весной 2021 года в центре Екатеринбурга, патрулировала полиция. Заведение прославилось частыми драками и стычками с силовиками, горожане регулярно жаловались на это место отдыха.

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