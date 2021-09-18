Скандально известный бар в центре Екатеринбурга будет патрулировать полиция

Бар "Че почем" открылся на месте "Дома печати" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандально известный бар «Че почем», который открылся весной этого года в центре Екатеринбурга, будет патрулировать полиция. Заведение уже успело прославиться частыми драками и стычками с силовиками, горожане регулярно жалуются на это место отдыха.

- В связи с жалобами местных жителей сотрудниками территориального ОВД организованы профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка в указанном районе. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по Екатеринбургу, - сообщили в пресс-службе городской полиции.

Адрес заведения взяли под контроль. Теперь сотрудники ППС будут регулярно проезжать мимо заведения и проверять обстановку. Предполагается, что мини-рейды будут проводиться как минимум раз в полчаса. Напомним, «Дом печати» не смог договориться с арендодателями и потерял свое привычное место, однако позже руководство через добилось возврата в родные стены.