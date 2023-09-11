В Екатеринбурге к 2045 году реконструируют 30 школ

У учреждений обновят фасады и внутренние коммуникации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до 2045 года обещают реконструировать 30 школ. При этом некоторые общеобразовательные учреждения получат новые корпуса до 2030 года.

Часть зданий уже открыли. Речь идёт о корпусах школы №167 на Фрезеровщиков, гимназии №120 на Степана Разина и гимназии №40 на Мичурина.

- Выделены следующие периоды: исходный год подготовки – 2022 год; расчетный срок реализации – 2045 год - говорится в тексте генплана Екатеринбурга.

До 2030 года реконструируют школу №66 на Краснофлотцев, 3, школу №74 на Крауля, 46. Также до этого времени обещают открыть корпус гимназии №47 на улице Данилы Зверева, корпус школы №183 на улице Пехотинцев, корпус школы №41 на улице Котельникова, корпус школы №68 на Кировградской, корпус школы №6 на Бебеля и корпус школы №102 на Чайковского.

Согласно генплану Екатеринбурга, до 2045 года реконструируют школу №75 на улице Восточной, №134 на улице Комсомольской, №82 на улице Бетонщиков, 131 на улице Гаршина и №84 на улице Листопадной. А новые корпуса до этого года получат школы №165, №26, № 36, №119, № 41, гимназия №176, школы №55, № 32 , №175, лицей №100, школа №25, гимназия №99, школы № 122, № 179, №59, №156 и №208.

Напомним, недавно глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал школу №140, на ремонт которой было потрачено почти 40 млн рублей.