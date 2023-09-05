В Екатеринбурге откроют школу №140, на ремонт которой потратили почти 40 млн

Ученики вернутся в родную школу уже осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге практически завершен капитальный ремонт школы №140, которую закрыли еще в прошлом учебном году. Износ здания, построенного в 1976 году, составлял 60%. Это было связано с длительным отсутствием ремонта.

На капитальное обновление школы выделили 39 миллионов 750 тысяч рублей. В здании уже отремонтирован фасад и заменены деревянные окна на пластиковые.

Ранее, чтобы попасть в школу, ученикам приходилось проходить фактически по проезжей части. Но скоро для них будет сделан безопасный маршрут ко входу в здание.

Работы практически завершены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также планируется комплексный ремонт спортивного зала, который находился в аварийном состоянии, и ремонт фойе первого этажа.

- Думаю, что к концу октября все работы будут завершены, со второй четверти ученики продолжат обучение в своей школе, - заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда территории Ленинского района.

Школу пришлось закрыть в прошлом году из-за плачевного состояния Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также внушительную часть средств потратят на замену ветхих учебников, новое оборудование и мебель в кабинетах.

Глава города проинспектировал школу, на ремонт которой были выделены значительные средства Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября учеников перевели в другие школы: первые и вторые классы временно учатся в 159-й школе, классы с 3 по 5 переведены в школу №109, все остальные классы - в школу №154.