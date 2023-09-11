Сбер оценил объём новых китайских инвестпроектов в России в 2 трлн рублей

Фото: пресс-служба Сбер

Эту цифру озвучил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе деловой сессии Сбера «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» на VIII Восточном экономическом форуме.

Открывая дискуссию, Александр Ведяхин подчеркнул: последние полтора года можно назвать уникальными для российско-китайского экономического партнёрства. Цифры товарооборота России и Китая ставят рекорды.

Так, в 2022 году объём двусторонней торговли составил 190 млрд долларов. А за первое полугодие — уже 115 млрд долларов. То есть можно ожидать, что прошлогодний рекорд будет побит.

Меняется не только объём, но и структура товарооборота. Если раньше из Китая шли в основном товары народного потребления, то сегодня много техники, сервисных решений. По этим направлениям партнёр заменил поставки из европейских стран и США. Во взаиморасчётах всё чаще используется юань: две трети внешней торговли России перешли на дружественные валюты.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Сбер приветствует выход китайских компаний на российский рынок, в особенности, когда это сопровождается локализацией бизнеса, производства на территории России. По нашей оценке, суммарный портфель новых планируемых на территории нашей страны проектов с китайским капиталом составляет не менее 2-х трлн рублей. В эту сумму входят проекты в самых разных отраслях — от нефтегазовой до сельского хозяйства, в основном это крупный бизнес.

Задача Сбера — помочь и среднему китайскому бизнесу быть успешным в России. Мы сейчас активно над этим работаем

Среди корпоративных клиентов Сбера не менее 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием. Мы предлагаем нашим партнёрам не только традиционное банковское обслуживание, но и технологические решения и всестороннюю экспертизу по российскому рынку.

В дискуссии приняли участие Александр Осипов, Губернатор Забайкальского края; Николай Стецко, заместитель Председателя Правительства Приморского края; Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России, президент корпорации Гринвуд; Сун Лян, генеральный директор CEEC (Energy China) в России, генеральный директор ООО «Гэчжоуба Русс»; Жень Цзянчао, генеральный директор холдинга Легендагро; Дмитрий Алексеев, совладелец и президент группы компаний DNS; Хуан Голян, основатель и бенефициар группы Хуасюн; Ли Эньлинь, российско-китайский деловой блогер; Никита Гусаков, генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент Российского экспортного центра; Владимир Жуйков, исполнительный директор инвестиционного департамента РФПИ.

Модератор сессии — Алексей Маслов, профессор, директор Института Стран Азии и Африки МГУ.

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