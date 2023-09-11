В центре Екатеринбурга при столкновении двух автобусов пострадала пенсионерка

Пострадавшая пожилая женщина находилась в момент аварии в одном из автобусов. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса. Во время ДТП пострадала 72-летняя пенсионерка. На данный момент автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Столкновение произошло утром 11 сентября на проспекте Ленина, 52/1. Пожилая женщина находилась в момент аварии в одном из автобусов. Она упала и ушибла поясницу.

Столкновение произошло утром 11 сентября на проспекте Ленина, 52/1. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Госинспекторы технического надзора Госавтоинспекции выехали на место происшествия для проверки необходимой документации и технического состояния автотранспорта, - пояснили в екатеринбургской Госавтоинспекции.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в ДТП пострадал пассажир легковушки. Утром 11 сентября на перекрестке улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов легковушка влетела в столб.

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