В центре Екатеринбурга при столкновении двух автобусов пострадала пенсионерка

Пострадавшая пожилая женщина находилась в момент аварии в одном из автобусов. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса. Во время ДТП пострадала 72-летняя пенсионерка. На данный момент автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.
Столкновение произошло утром 11 сентября на проспекте Ленина, 52/1. Пожилая женщина находилась в момент аварии в одном из автобусов. Она упала и ушибла поясницу.
Столкновение произошло утром 11 сентября на проспекте Ленина, 52/1. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
- Госинспекторы технического надзора Госавтоинспекции выехали на место происшествия для проверки необходимой документации и технического состояния автотранспорта, - пояснили в екатеринбургской Госавтоинспекции.
Напомним, ранее в Екатеринбурге в ДТП пострадал пассажир легковушки. Утром 11 сентября на перекрестке улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов легковушка влетела в столб.
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