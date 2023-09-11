В Екатеринбурге в ДТП пострадал пассажир легковушки

На месте ДТП движение ограничено Фото: читатель

В Екатеринбурге утром 11 сентября на перекрестке улицы Челюскинцев и проспект Космонавтов легковушка влетела в столб.

-По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 при совершении поворота направо выбрал небезопасную скорость, вследствие чего потерял контроль за управлением транспортного средства и допустил наезд на препятствие в виде опоры освещения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Фото: читатель

На месте ДТП движение ограничено, наряды ДПС оказывают помощь в проезде автомобилистам. Личность участников аварии устанавливается.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей выбирать безопасную скорость, которая позволит обеспечить постоянный контроль над автомобилем.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru