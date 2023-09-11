Выборы нового состава гордумы Екатеринбурга длились два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подведены предварительные итоги голосования после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. «Единая Россия» набрала 41,87% голосов на выборах в Гордуму Екатеринбурга, сообщает ЦИК России. За «Единую Россию» проголосовали 96 532 человека.

На втором месте идет ЛДПР с 14,60% голосов избирателей (33 651), на третьем - КПРФ с 12,36% (28 485). За «Справедливая Россия - За правду» проголосовали 11,14% избирателей (25 677), за «Яблоко» - 9,24% (21 296). «Новые люди» получили 8,5% голосов (19 591).

Напомним, выборы нового состава гордумы Екатеринбурга длились два дня. Как сообщали в региональном избиркоме, к 18:00 10 сентября явка на выборах в Екатеринбурге составила 18,76%.

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