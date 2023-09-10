Избирательные участки в Екатеринбурге завершили свою работу

К 18.00 проголосовали 209 168 жителей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 20.00 в Свердловской области закрылись избирательные участки. Теперь члены избирательных комиссий начнут подсчет голосов. Как уточняют в региональном избиркоме, к 18.00 явка на выборах в Екатеринбурге составила 18,76%.

- На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва, с учетом ДЭГ, проголосовали – 209 168 избирателей, - уточняют в Свердловском избиркоме.

Голосование также проходило среди жителей Ирбита. Они выбирали депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13. На них проголосовали 35 384 человек. Это 28,94% избирателей.