Фото: поисковый отряд «Скорпион»

В Нижнем Тагиле пропал 55-летний мужчина. О местонахождении Андрея Кучина ничего неизвестно с 4 сентября. Его поисками занимаются волонтеры.

- С собой черная сумка, пакет, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Скорпион».

Пропавший мужчина был одет в синюю куртку и темно-синие джинсы.

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Напомним, в Екатеринбурге вечером 2 сентября 22-летняя Махфузахон Исмоилова ушла из дома и не вернулась. С тех пор никто из близких и друзей не знает, где она может находиться. Сейчас ее разыскивают полицейские и волонтеры.

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