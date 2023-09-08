Отец погибшей в Каменске-Уральском девочки обвинил в ее смерти велосипедиста

Тело Даны нашли вечером 9 августа Фото: соцсети

Отец погибшей в Каменске-Уральском 16-летней девочки обвинил в ее убийстве велосипедиста. 1 сентября Эдуарда Голикова отправили в СИЗО. Его обвиняют в убийстве Даны и краже мобильного телефона.

- Все признаки говорят о том, что смерть была мгновенной. Под это очень хорошо подходит версия с передозировкой. Но как я это вижу. Ей страшно стало в лесу, когда он ее туда затащил. Скорее всего, хотел изнасиловать. Но она умерла, - рассказал отец девочки «КП-Екатеринбург».

Напомним, выпускница девятого класса исчезла вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга на поздней электричке. До дома ей нужно было пройти около 6 километров. Дорога пролегала в том числе через лес. Что произошло дальше – до сих пор доподлинно не известно.

На следующий день родственники Даны обратились в полицию. 9 августа 16-летнюю девушку нашли в лесу - без видимых следов смерти. Загадочности этой истории придало то, что перед смертью Дана опубликовала странное сообщение в своем Telegram-канале. Там она то ли в шутку, то ли всерьез попросила ее не убивать.

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