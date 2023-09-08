В Екатеринбурге сгорела легковушка

Автомобиль быстро потушили Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге на улице Попова днем 8 сентября вспыхнул легковой автомобиль. На место выезжали пожарные.

- В 14:18 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра горел легковой автомобиль, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 14:26 пожарные локализовали пожар. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 10 человек и 4 единицы техники. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее на Синих Камнях, возле дома №22 по улице Анны Бычковой, загорелся автомобиль. Видео с полыхающей машиной опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Судя по кадрам, пламя поднялось очень высоко и задело деревья, рядом с которыми был припаркован пикап. Пожарным удалось справиться с огнем за две минуты.

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