На Синих Камнях сгорел пикап

Пламя поднялось очень высоко и задело деревья Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге на Синих Камнях возле дома №22 по улице Анны Бычковой 17 августа загорелся автомобиль. Видео с полыхающей машиной опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Судя по кадрам, пламя поднялось очень высоко и задело деревья, рядом с которыми был припаркован пикап.

- В 21:10 поступило сообщение о пожаре. На площади шесть квадратных метров сгорел автомобиль Great Wall Deer, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара была задействовано две единицы техники и девять человек личного состава. Пожарным удалось справиться с огнем за две минуты. О пострадавших не сообщается.

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