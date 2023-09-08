В Екатеринбурге отлетевшее у автобуса колесо сбило самокатчика

Колесо отпало у автобуса №81 Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На улице 8 Марта в Екатеринбурге 8 сентября у автобуса №81 на ходу отлетело колесо и сбило самокатчика.

- По предварительной информации, колесо попало в лицо, управляющее СИМ. Пострадавший доставлен в 24 больницу, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, в марте на Серовском тракте в сторону Екатеринбурга у фуры отлетела часть заднего колеса и влетела в легковушку, которая ехала по встречной полосе. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

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