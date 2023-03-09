На трассе в Свердловской области фура потеряла часть колеса

Скрин видео инцидента. Фото: "Екатеринбург - Серов (Online)

На Серовском тракте в сторону Екатеринбурга 6 марта случилось ДТП. У фуры отлетела часть заднего колеса и влетела в легковушку, которая ехала по встречной полосе.

Инцидент попал на запись видеорегистратора. Водитель автомобиля Роман теперь ищет свидетелей аварии, чтобы найти ее виновника, водителя грузовика.

- Примерно в десяти километрах от поворота на Верхотурье в сторону Екатеринбурга случилось ДТП с участием легкового автомобиля такси и предположительно автомобиля MAN. У грузового автомобиля оторвало заднее колесо и вылетело на встречную полосу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Может помочь любая мелочь, - пишет Роман в группе во «Вконтакте» «Екатеринбург – Серов (Online)».

Также накануне под Тавдой Mercedes столкнулся с поездом. По данным Уральской транспортной прокуратуры, состав 7097 двигался по направлению Устье-Аха - Тавда. Проводится проверка, в аварии никто не пострадал.