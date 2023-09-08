В Екатеринбурге мошенники обманули техника по метрологии

Женщина лишилась личных накоплений, поверив мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 62-летняя техник по метрологии отдала мошенникам личные накопления на общую сумму 1 миллион 143 тысячи рублей. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и банковскими работниками.

- С ней по телефону связался неизвестный и представился «сотрудником ФСБ», - рассказали в УМВД Екатеринбурга. - Лжесиловик сообщил женщине о попытке злоумышленников оформить на ее имя кредит, после чего собеседницу перевели на «специалиста ЦБ РФ», которая пояснила потерпевшей о необходимости обналичить с ее счета все денежные средства и перевести на другой «безопасный вклад».

После того, как женщина перевела звонившим деньги, они попытались убедить женщину оформить еще и кредит на 980 тысяч. Однако в банке технику по метрологии отказали. Звонившие не скрыли своего возмущения в разговоре и прекратили общение с женщиной. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась к полицейским.

Следственным подразделением полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

В полиции Екатеринбурга напоминают, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков, и иных силовых структур не звонят горожанам и не требуют оформлять займы и переводить на «безопасные счета».

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