Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2023 2:32

В Екатеринбурге мошенники обманули техника по метрологии

Техник по метрологии из Екатеринбурга отдала мошенникам больше 1,1 млн рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Женщина лишилась личных накоплений, поверив мошенникам

Женщина лишилась личных накоплений, поверив мошенникам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 62-летняя техник по метрологии отдала мошенникам личные накопления на общую сумму 1 миллион 143 тысячи рублей. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и банковскими работниками.

- С ней по телефону связался неизвестный и представился «сотрудником ФСБ», - рассказали в УМВД Екатеринбурга. - Лжесиловик сообщил женщине о попытке злоумышленников оформить на ее имя кредит, после чего собеседницу перевели на «специалиста ЦБ РФ», которая пояснила потерпевшей о необходимости обналичить с ее счета все денежные средства и перевести на другой «безопасный вклад».

После того, как женщина перевела звонившим деньги, они попытались убедить женщину оформить еще и кредит на 980 тысяч. Однако в банке технику по метрологии отказали. Звонившие не скрыли своего возмущения в разговоре и прекратили общение с женщиной. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась к полицейским.

Следственным подразделением полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

В полиции Екатеринбурга напоминают, что сотрудники правоохранительных органов и представители банков, и иных силовых структур не звонят горожанам и не требуют оформлять займы и переводить на «безопасные счета».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru