В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

Традиционно участники стартуют от главного корпуса УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центральных районах Екатеринбурга 16 сентября введут запрет на продажу алкоголя из-за забега «Кросс нации». Это соревнования для спортсменов, которые приурочены ко Всемирному дню бега. Постановление о запрете на продажу алкоголя подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

- С 08:00 до 15:30 16 сентября 2023 не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на улице Малышева, от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской; на улице Гагарина, от улицы Малышева до улицы Первомайской; на улице Первомайской, от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской; на улице Восточной, от улицы Малышева до улицы Первомайской; на проспекте Ленина, от улицы Бажова до улицы Гагарина, – говорится в постановлении мэра Екатеринбурга.

Таким способом руководство города пытается приобщить горожан к здоровому образу жизни.

Напомним, забег проводится ежегодно. Традиционно участники стартуют от главного корпуса УрФУ.