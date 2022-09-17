В Екатеринбурге провели первый за три года «Кросс нации» без ковидных ограничений

По традиции участники стартовали от главного корпуса Уральского Федерального университета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел первый за три года «Кросс нации» без коронавирусных ограничений. По традиции участники стартовали от главного корпуса Уральского Федерального университета, из-за чего автоинспекторы перекрыли движение транспорта по улице Мира и проспекту Ленина.

Автоинспекторы перекрыли движение транспорта по улице Мира и проспекту Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В день проведения ожидаются ограничения движения всех видов транспорта. С 07:00 до 14:30 будет закрыто движение по улицам, где пройдет маршрут: по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской, по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Мероприятие повлияло на работу общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятие повлияло на работу общественного транспорта: троллейбусы и трамваи отправили в объезд. Временные изменения затронули следующие маршруты троллейбусов: № 6, 7, 12. А по направлению в сторону Втузгородска не смогли проехать трамваи № 4, 5, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 26 и 32.

В этом году событие проходит без антиковидных ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для мужчин организовали кросс на восемь километров, для женщин – на четыре километра, а для детей – на один километр. В этом году организаторы планировали отправить на старт не менее 14 тысяч участников, и их ожидания оправдались.

На старт вышли почти 17 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 16 674 участника собрал первый за три последних года полноценный «Кросс нации» в Свердловской области. Забеги стартуют и финишируют у главного корпуса УрФУ. Событие проходит без антиковидных ограничений, - заявили в пресс-службе университета.

Для мужчин организовали кросс на восемь километров, для женщин – на четыре километра, а для детей – на один километр Фото: Алексей БУЛАТОВ