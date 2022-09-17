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Общество17 сентября 2022 8:30

В Екатеринбурге провели первый за три года «Кросс нации» без ковидных ограничений

На старт массового забега вышли почти 17 тысяч человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По традиции участники стартовали от главного корпуса Уральского Федерального университета

По традиции участники стартовали от главного корпуса Уральского Федерального университета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел первый за три года «Кросс нации» без коронавирусных ограничений. По традиции участники стартовали от главного корпуса Уральского Федерального университета, из-за чего автоинспекторы перекрыли движение транспорта по улице Мира и проспекту Ленина.

Автоинспекторы перекрыли движение транспорта по улице Мира и проспекту Ленина

Автоинспекторы перекрыли движение транспорта по улице Мира и проспекту Ленина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В день проведения ожидаются ограничения движения всех видов транспорта. С 07:00 до 14:30 будет закрыто движение по улицам, где пройдет маршрут: по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской, по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Мероприятие повлияло на работу общественного транспорта

Мероприятие повлияло на работу общественного транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятие повлияло на работу общественного транспорта: троллейбусы и трамваи отправили в объезд. Временные изменения затронули следующие маршруты троллейбусов: № 6, 7, 12. А по направлению в сторону Втузгородска не смогли проехать трамваи № 4, 5, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 26 и 32.

В этом году событие проходит без антиковидных ограничений

В этом году событие проходит без антиковидных ограничений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для мужчин организовали кросс на восемь километров, для женщин – на четыре километра, а для детей – на один километр. В этом году организаторы планировали отправить на старт не менее 14 тысяч участников, и их ожидания оправдались.

На старт вышли почти 17 тысяч человек

На старт вышли почти 17 тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 16 674 участника собрал первый за три последних года полноценный «Кросс нации» в Свердловской области. Забеги стартуют и финишируют у главного корпуса УрФУ. Событие проходит без антиковидных ограничений, - заявили в пресс-службе университета.

Для мужчин организовали кросс на восемь километров, для женщин – на четыре километра, а для детей – на один километр

Для мужчин организовали кросс на восемь километров, для женщин – на четыре километра, а для детей – на один километр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году организаторы планировали отправить на старт не менее 14 тысяч участников, и их ожидания оправдались

В этом году организаторы планировали отправить на старт не менее 14 тысяч участников, и их ожидания оправдались

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ