«Вечерние ведомости» в Екатеринбурге оштрафовали за дискредитацию армии

Решение суда будут обжаловать Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Вечерние ведомости» в Екатеринбурге Кировский суд оштрафовал за дискредитацию армии. Изданию назначили штраф в размере 245 тысяч рублей. Об этом сообщается в telegram-канале издания.

Адвокат Георгий Краснов, который защищает издание, сообщил, что решение будет обжаловано.

Напомним, в прошлом году Кировский районный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей «Вечерние ведомости» за дискредитации вооруженных сил России. У издания усмотрели 54 факта нарушений по ст. 20.3.3 КоАП РФ в материалах, опубликованных в telegram-канале.

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