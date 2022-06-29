В Екатеринбурге суд повторно оштрафовал «Вечерние ведомости»

У «Вечерних ведомостей» усмотрели 54 факта нарушений по ст. 20.3.3 КоАП РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Кировский районный суд повторно оштрафовал «Вечерние ведомости» за дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщили в telegram-канале издания.

У «Вечерних ведомостей» усмотрели 54 факта нарушений по ст. 20.3.3 КоАП РФ в материалах, опубликованных в telegram-канале. Издание должно будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

- Все решения будут обжалованы, - сообщили в «Вечерних ведомостях».

Напомним, ранее издателю «Вечерних ведомостей» назначили штраф за дискредитацию Вооруженных сил России в размере 150 тысяч рублей. Тогда, по словам издания, причиной для протока также стал пост в соцсетях. При этом представители издания утверждают, что Вооруженные силы РФ в нем не упоминались.