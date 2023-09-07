На Урале водитель ВАЗ погиб после столкновения с Lada Largus

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 24-м км дороги Грязновское - Асбест днем 5 сентября произошло смертельное ДТП.

- 53- летний водитель автомобиля Lada Largus, двигаясь по автодороге, по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с ВАЗ-21074, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

66-летний водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В аварии также пострадала пассажирка этой легковушки. 75-летнюю женщину с переломами ребер и пневмотораксом доставили в больницу Асбеста.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Lada Largus - местный житель, имеет стаж вождения 34 года, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза. Он был трезв.

По факту ДТП ведется следствие, в ходе которого будут проведены экспертизы.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными, не совершать опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

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