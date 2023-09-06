Для екатеринбургского микрорайона Старая Сортировка сделают новую скейт-площадку

В Екатеринбурге построят новую скейт-площадку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят новую скейт-площадку. Ее сделают специально для молодежи микрорайонов Старая и Новая Сортировка. Площадку сделают на улице Ольховской недалеко от станции ВИЗ.

- Эта площадка привлекательна своей транспортной доступностью для жителей как Старой и Новой Сортировок, так и других районов и отдаленных территорий, которые смогут добраться до нее на Городской электричке, - рассказал мэр города Алексей Орлов

Строительные работы начнутся уже в следующем году.

Ранее мы рассказывали, что парк Энгельса к концу сентября откроют после реконструкции. Легендарный паровоз, по которому так любят лазить дети, теперь блестит новой краской. Там появилась современная детская площадка с необычными конструкциями вроде деревянных додокаэдров, внутрь которых можно залезть. Работы проводятся за счет частного инвестора. Это подарок к 300-летию Екатеринбурга. Во вторник, 5 сентября, глава города Алексей Орлов лично осмотрел, как строители завершают работы.

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