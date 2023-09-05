В конце сентября парк Энгельса в Екатеринбурге откроют после реконструкции

В парке Энгельса появились современные детские площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Энгельса в Екатеринбурге теперь не узнать. Легендарный паровоз, по которому так любят лазить дети, теперь блестит новой краской. Две средневековых каменных башни… исчезли. Вместо них современная детская площадка с необычными конструкциями, вроде деревянных додокаэдров, внутрь которых можно залезть. Реконструкция проводится за счет частного инвестора. Это подарок к 300-летию Екатеринбурга. Во вторник, 5 сентября, глава города Алексей Орлов лично осмотрел, как строители завершают работы.

Пока покачаться на этих качелях нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Темп хороший. Работы ведутся по графику, - сказал Алексей Орлов. - Те сроки, которые мы устанавливали, для окончания работ это примерно конец сентября. В общем-то, они будут выдержаны. Самое главное – когда шли очень серьезные дожди в Екатеринбурге, практически тропические ливни, парк показал, что сегодня здесь работают ливнеприемники – вода уходит. А раньше после дождя этот парк превращался в непреодолимое болото.

Открыть площадки для детей планируют к конце сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда идешь по свежим детским площадкам, невольно замечаешь, что цветной асфальт под ногами, будто проминается при каждом шаге. Первая мысль – идешь по сырому не застывшему дорожному полотну. На самом же деле на детских площадках сделано покрытие из резины, которое лишь визуально напоминает асфальт. Упасть на такой материал не больно. Плюс, он пропускает воду сквозь себя.

В парке появились новые скамейки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Его парком сейчас называют, а раньше садом был, - рассказывает местная жительница Мария Максимовна. – Он сильно преобразился. Столбы освещения новые появились. Площадки прорезиненные по цвету отличаются. Дети могут между собой договориться: «Пошли на красную площадку! Не, пошли на синюю». Дети, наверное, почувствуют отношение. И если кто-то вандализмом займется, ему, мне кажется, здесь будет не место – сразу одернут.

Полоса препятствий из сетей и канатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в парке продолжаются строительные работы. Поэтому пока бегать по детской площадке нельзя. Впрочем, вход в него не закрыт. И местные жители уже сейчас гуляют по новым дорожкам и сидят на новых скамейках.

Также в парке проложили новые пешеходные дорожки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не поняла пока, как дети будут барахтаться на этой штуке, - сказала местная жительница Елена, указывая на полосу препятствий из сетей и канатов. – Но вот асфальт тут новый положили. Скамеечек больше стало. Это радует. Могли бы фонтанчик еще какой-нибудь сделать. Фонтанчика не хватает.

Часть конструкций на детских площадках сделана из дерева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительные работы в парке Энгельса продолжаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Покрытия на детских площадках сделаны из мягкой резины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легендарный паровоз покрасили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые скамейки в том числе выглядят и вот так Фото: Алексей БУЛАТОВ