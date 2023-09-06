В Доме офицеров организовали выставку трофеев, привезенных из зоны СВО

Первыми ее смогли увидеть ученики кадетских классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Окружном доме офицеров 6 сентября открылась выставка трофеев, привезенных из зоны СВО.

Первыми ее смогли увидеть ученики кадетских классов. Школьникам показали оружие, которое совсем недавно применялось в зоне специальной военной операции.

Детям показали оружие, отобранное у националистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди экспонатов есть атакующие дроны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди новых экспонатов Музея ОДО можно увидеть пулеметы и гранотометы, атакующие дроны, а также полевую форму военных ВСУ, в том числе и различные нашивки с националистической символикой.

Гранатометы и минометы стали экспонатами музея Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди экипировки есть бинокли Фото: Алексей БУЛАТОВ