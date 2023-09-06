В Доме офицеров организовали выставку трофеев, привезенных из зоны СВО

Первыми ее смогли увидеть ученики кадетских классов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в Окружном доме офицеров 6 сентября открылась выставка трофеев, привезенных из зоны СВО.
Первыми ее смогли увидеть ученики кадетских классов. Школьникам показали оружие, которое совсем недавно применялось в зоне специальной военной операции.
Детям показали оружие, отобранное у националистов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Среди экспонатов есть атакующие дроны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Среди новых экспонатов Музея ОДО можно увидеть пулеметы и гранотометы, атакующие дроны, а также полевую форму военных ВСУ, в том числе и различные нашивки с националистической символикой.
Гранатометы и минометы стали экспонатами музея
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Среди экипировки есть бинокли
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дети могли подержать в руках оружие, которое теперь не является боевым
Фото: Алексей БУЛАТОВ