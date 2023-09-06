Жители Кольцово напугались учений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Кольцово напугали звуки стрельбы и взрывов. По словам очевидцев, они были слышны в районе улицы Бахчиванджи. Оказалось, что бояться екатеринбуржцам нечего.

- Проходят плановые занятия по противодействию терроризму с применением холостых боеприпасов и средств шумовой имитации, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Напомним, 1 августа жителей Уралмаша ночью напугали звуки сирены. Оказалось, что система оповещения сработала самостоятельно. Предварительно, сработка произошла в результате замыкания из-за ливня.

- Сработанная сигнализация по адресу город Екатеринбург, улица Индустрии, 56а, не стоит на балансе компании «Ростелеком», - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Ростелекома». - Эксплуатацией и управлением оборудования занимается Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба.

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