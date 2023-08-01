Жителей Екатеринбурга ночью напугали звуки сирены

Звуки сирены слышали жители Уралмаша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожан ночью напугали звуки сирены. Об этом рассказали «КП-Екатеринбург» читатели с Уралмаша. Оказалось, что система оповещения сработала самостоятельно.

- В здании Ростелекома на ул. Индустрии, 56а, самостоятельно сработала система оповещения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Сегодня технические службы будут выяснять причину сработки.

Предварительно, сработка произошла в результате замыкания из-за ливня.

Напомним, ранее жителей Екатеринбурга испугал громкий хлопок в Юго-Западном районе. Его услышали горожане ночью 17 июля, живущие на улицах Ясной и Посадской.

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