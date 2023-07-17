Екатеринбуржцев напугал громкий хлопок в Юго-Западном районе

В полиции прокомментировали инцидент Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Екатеринбурга испугал громкий хлопок в Юго-Западном районе. Его услышали горожане, живущие на улицах Ясной и Посадской. Инцидент произошел ночью 17 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Жизнь в Екатеринбурге».

- Он был очень мощный. От сильного грохота сработала сигнализация у автомобилей. Что именно хлопнуло, пока не известно, - рассказали очевидцы.

О пострадавших еще не известно. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в городском УМВД.

- В микрорайоне, о котором идет речь, никаких криминальных происшествий не произошло, - пояснили в полиции.

Ранее, в июле 2020 года, в Екатеринбурге от хлопка на кухне пострадала молодая мама. С ожогами женщину доставили в больницу. Установлено, что 29-летняя женщина готовила парафин для процедур ребенку. В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок.

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