Выбило окна: в Екатеринбурге от хлопка на кухне пострадала молодая мама

Сегодня вечером в Екатеринбурге произошел хлопок в квартире на улице Гастелло. Установлено, что 29-летняя женщина готовила парафин для процедур ребенку. В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок. С ожогами молодую маму доставили в больницу.

Отметим, что обычно парафин применяется родителями для массажа и прогревания тела ребенка.

Первые кадры с места ЧП. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Более никого в квартире не было. По итогам разбирательств будет принято соответствующее решение, - отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожарные не выезжали, их помощь не понадобилась.

Врачи скорой помощи оперативно обработали ожоги. Фото: читатель "КП"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате. Об этом она рассказала своим друзьям (подробности)

Ущерб от взрыва в квартире следователя в Екатеринбурге оценили в полмиллиона рублей. По предварительной информации, причиной пожара стал самогонный аппарат (подробности)

Появилось видео взрыва в многоэтажке Академического района Екатеринбурга. Момент засняли установленные у входа в подъезд камеры (подробности)