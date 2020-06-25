2020-06-25T19:11:05+03:00
Происшествия

Выбило окна: в Екатеринбурге от хлопка на кухне пострадала молодая мама

С ожогами женщину доставили в больницу
Олег ГАЛИМОВ
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От хлопка в квартире выбило окна. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуОт хлопка в квартире выбило окна. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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Сегодня вечером в Екатеринбурге произошел хлопок в квартире на улице Гастелло. Установлено, что 29-летняя женщина готовила парафин для процедур ребенку. В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок. С ожогами молодую маму доставили в больницу.

Отметим, что обычно парафин применяется родителями для массажа и прогревания тела ребенка.

Первые кадры с места ЧП. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Первые кадры с места ЧП. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Более никого в квартире не было. По итогам разбирательств будет принято соответствующее решение, - отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожарные не выезжали, их помощь не понадобилась.

Врачи скорой помощи оперативно обработали ожоги. Фото: читатель "КП"

Врачи скорой помощи оперативно обработали ожоги. Фото: читатель "КП"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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