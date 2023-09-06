В Екатеринбургском зоопарке отметят День рождения орангутана Захара

День рождения Захара пройдет на первом этаже павильона «Южный» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке отметят День рождения одного из самых популярных обитателей орангутана Захара.

- Сколько лет исполнится имениннику? Какие у него предпочтения в еде? Чем ему нравится заниматься? Это и много другое вы узнаете в предстоящую субботу в 15:00, - рассказали в зоопарке.

День рождения Захара пройдет на первом этаже павильона «Южный».

Горожан также приглашают принять участие в конкурсах, которые пройдут во время празднования и посетить других подопечных зоопарка, многие из которых уже переселились в зимние вольеры.

Напомним, ранее мы писали, что у слонихи Даши состоялось новоселье. Главную звезду Екатеринбургского зоопарка запустили в обновленный вольер 23 августа.

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