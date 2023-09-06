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НовостиОбщество6 сентября 2023 4:14

В Екатеринбургском зоопарке отметят День рождения орангутана Захара

Для горожан устроят конкурсы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
День рождения Захара пройдет на первом этаже павильона «Южный»

День рождения Захара пройдет на первом этаже павильона «Южный»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке отметят День рождения одного из самых популярных обитателей орангутана Захара.

- Сколько лет исполнится имениннику? Какие у него предпочтения в еде? Чем ему нравится заниматься? Это и много другое вы узнаете в предстоящую субботу в 15:00, - рассказали в зоопарке.

День рождения Захара пройдет на первом этаже павильона «Южный».

Горожан также приглашают принять участие в конкурсах, которые пройдут во время празднования и посетить других подопечных зоопарка, многие из которых уже переселились в зимние вольеры.

Напомним, ранее мы писали, что у слонихи Даши состоялось новоселье. Главную звезду Екатеринбургского зоопарка запустили в обновленный вольер 23 августа.

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