В Екатеринбургском зоопарке отметят День рождения орангутана Захара

День рождения Захара пройдет на первом этаже павильона «Южный»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбургском зоопарке отметят День рождения одного из самых популярных обитателей орангутана Захара.
- Сколько лет исполнится имениннику? Какие у него предпочтения в еде? Чем ему нравится заниматься? Это и много другое вы узнаете в предстоящую субботу в 15:00, - рассказали в зоопарке.
День рождения Захара пройдет на первом этаже павильона «Южный».
Горожан также приглашают принять участие в конкурсах, которые пройдут во время празднования и посетить других подопечных зоопарка, многие из которых уже переселились в зимние вольеры.
Напомним, ранее мы писали, что у слонихи Даши состоялось новоселье. Главную звезду Екатеринбургского зоопарка запустили в обновленный вольер 23 августа.
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