Слониха Даша из Екатеринбургского зоопарка отметила новоселье

Слониха Даша оценила новый вольер 23 августа Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

У слонихи Даши состоялось новоселье. Главную звезду Екатеринбургского зоопарка запустили в обновленный вольер 23 августа.

Пока в ее доме проходил ремонт, слонихе приходилось ночевать на улице. А чтобы Даша не волновалась в непривычной обстановке, сотрудники зоопарка даже ночью находились рядом с питомцем.

Во время ремонта слониха Даша жила на улице Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Долгожданный момент новоселья стал волнительным не только для многочисленных посетителей, которые пришли порадоваться за Дашу, но и для самой слонихи. Животное осторожно ступило на новый пол со специальным покрытием. Сперва Даша застеснялась публики, но быстро освоилась, и уже спустя пару минут смело подошла к соломенному мешку, подвешенном на декоративном дереве бадьяна. Такая игрушка, говорят в зоопарке, не только развлекает животное, но и помогает тренировать мышцы хобота.

В новом вольере Даша оценила игрушку с соломой Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

- Ремонт длился недолго, меньше месяца, событие вошло в празднование 300-летия города. Для Даши несколько недель жизни на улице стали новыми ощущениями. Как мы увидели, ей довольно понравился интерьер, очень заинтересовала игрушка соломы. Мы надеемся, что новый вольер станет полезен как для здоровья, так и чисто эстетически, - рассказала заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова.

Само фигурное дерево, которое добавили художники, работающие над интерьером, искусственное. Но оно позволяет более эффективно использовать пространство вольера. Теперь для слонихи смогут постоянно менять подвешенные игрушки - чтобы мешок с соломой не надоел. Специальное покрытие на полу сохранит здоровье ног: в естественной среде слоны сами по себе стачивают ороговевшие слои эпидермиса. А в вольере эту функцию выполняет именно пол. Кроме того, в помещении восстановлен подогрев.

Сам вольер появился достаточно давно, в 2007 году. В этом же году в зоопарке и поселилась местная звезда. А вот реконструирован вольер впервые. Теперь, считают специалисты, горожане точно могут не переживать за ее здоровье.

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